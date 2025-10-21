  • Mar. Ott 21st, 2025

LA STATISTICA VINCE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “IL GUERCINO”

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Ott 21, 2025
Domenica 22 ottobre si è svolta la cerimonia di premiazione delle competizioni organizzate dall’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) e dalla SIS (Società Italiana di Statistica) nell’ambito del Festival della Statistica e della Demografia a Treviso.
La classe 1 E dell’Istituto Il Guercino di Cento ha partecipato a “Il Censimento Permanente sui Banchi di Scuola”, conseguendo il primo premio nella categoria delle classi prime con il progetto creativo “Il nostro tempo libero”. In questo progetto, gli alunni sono stati impegnati nella raccolta e nella rielaborazione di dati relativi a temi di educazione civica, come la pratica sportiva e il tempo trascorso davanti agli schermi, utilizzando un approccio matematico-statistico. Il percorso ha consentito agli alunni di comprendere l’importanza del Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni, nonché il ruolo fondamentale della statistica nella comprensione e nell’interpretazione del Paese e dei processi che lo caratterizzano.
La premiazione, alla quale ha partecipato una rappresentanza della classe accompagnata dai genitori e dalla docente di matematica e scienze, è stata un'importante occasione di confronto e di approfondimento sul valore della statistica come strumento per comprendere il passato e per interpretare e progettare il futuro.

