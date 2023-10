L’AD E DG DI BALTUR RICCARDO FAVA SOTTOLINEA IL RAPPORTO CON LA BENEDETTO XIV

In occasione dell’accensione, sabato 30 settembre, dell’insegna della Baltur Arena, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Baltur Riccardo Fava ha voluto sottolineare il rinnovato supporto e lo stretto rapporto tra l’azienda e la Benedetto XIV.

“Questa sponsorizzazione, così come quelle che la Baltur ha fatto in precedenza, non è pensata principalmente per avere un ritorno a livello di marketing o commerciale”, ha spiegato il Dott. Riccardo Fava. “Il Made in Italy è un sistema complesso fatto di stile imprenditoriale, modelli organizzativi originali ed efficaci, lavoro e competenza, innovazione tecnologica e un aspetto fondamentale: mantenere uno stretto rapporto con il proprio territorio. È con questo spirito che da 25 anni la Baltur sponsorizza la Benedetto XIV: io e la mia famiglia siamo ben consapevoli che il nostro ruolo di imprenditori da generazioni è di grande importanza per il tessuto sociale del territorio in cui operiamo”.

“Continuiamo ad impegnarci economicamente a supporto del progetto della Benedetto XIV”, ha aggiunto, “perché sappiamo che una grande parte della comunità centese si identifica nei colori biancorossi, e come Baltur vogliamo dare il nostro contributo al consolidamento di questa forte identità. La Baltur Arena è la casa della Benedetto e di tutti i suoi tifosi, la casa di tutti noi. Dobbiamo esserne orgogliosi”.

