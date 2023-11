Lamborghini, passione autentica, gran gala al Museo

Ferruccio Lamborghini di Funo

La più grande community indipendente di proprietari di vetture Lamborghini, il Bull Days,

omaggerà il “toro” e il leggendario fondatore Ferruccio Lamborghini, questo sabato 25 novembre

presso l’iconico Museo Ferruccio Lamborghini a Funo di Argelato. In un luogo emblematico

simbolo del mitico Ferruccio e della sua visione che ha fatto la storia del mondo dei motori e non

solo.

Una special edition intitolata per l’occasione “Bull Days La Notte delle Leggende” che sarà un vero

e proprio evento storico di chiusura dell’anno, un gran finale senza precedenti per celebrare

l’autentica passione per il toro. Creando di fatto un filo simbolico di carrozzerie iconiche tra

l’interno del museo e l’esterno.



Nei 9000 mq del Museo a Funo di Argelato è racchiusa tutta la produzione industriale di Ferruccio,

dal primo trattore Carioca, con cui diede vita alla sua prima azienda nel 1947, a tutti i modelli più

importanti degli anni ‘50, ‘60 e ’70. Un percorso emozionante illustra sia la collezione personale di

auto dell’ing. Honoris causa Lamborghini, tra cui spicca la mitica Miura SV, sia le sue produzioni

automobilistiche più celebri, come l’avveniristica Countach, gli esemplari di Jarama, le Urraco e

l’Espada con apertura ad ali di gabbiano che ispirò l’auto del film “Ritorno al futuro”. Una full

immersion in un’esperienza unica, dal fortissimo impatto a stretto contatto con il mito. Qui, dove si

respira l’essenza della leggenda.



Passione, immaginazione e mito, questi i tre ingredienti nel dna del brand internazionale Bull Days

che guideranno il convoglio di supercar da collezione anche domenica 26 novembre. Per un

roadshow celebrativo attraverso il territorio dell’Unione Reno Galliera. Il tour partirà dal Museo

Ferruccio Lamborghini alle ore 10 della mattina attraversando i comuni di San Giorgio di Piano,

Argelato, Castello d’Argile per raggiungere la Cupola Area Ex Lamborghini di Pieve di Cento.

L’attuale sede di Eurotarget, un tempo ex officina di Ferruccio Lamborghini, sarà il palcoscenico

dove dalle 11 alle 12 saranno esposti pezzi da collezione, tra Lamborghini storiche e moderne. Il

gruppo di vetture sfilerà poi verso il Golf Club “A. Fava” di Cento per concludere in grande stile

questa edizione speciale nelle terre della leggenda.

Quando un mito o una leggenda cattura l’immaginazione delle persone, può innescare un processo

in cui vengono creati ulteriori miti e storie che si basano su quelli esistenti. È questo il caso di Bull

Days “La Notte delle Leggende”. “I miti nascono perché l’immaginazione li animi”, queste le parole

del fondatore del marchio Bull Days Stefano Cigana.

