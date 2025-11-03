  • Lun. Nov 3rd, 2025

L’ANC di CENTO DURANTE LA COMMEMORAZIONE DEI SANTI E DEI MORTI: Un servizio silenzioso e professionale

DiGiuliano Monari

Nov 3, 2025
Anche quest’anno l’Associazione Nazionale Carabinieri di Cento ha dato il suo contributo con molti associati al controllo dei Cimiteri di Cento e Penzale durante i tre giorni di commemorazione. Un servizio di volontariato sociale che ha contribuito, con la presenza silenziosa ma altamente qualificata, il regolare afflusso di migliaia di cittadini che si sono recati a fare visita alle tombe dei loro cari. Sempre in affiancamento alle Forze dell’Ordine le ‘Divise’ dei volontari dell’ANC di Cento offrono un contributo sostanziale al regolare svolgimento di tante manifestazioni a Cento e non solo.

