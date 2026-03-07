  • Dom. Mar 8th, 2026

L’ANC Sezione di Cento in supporto alle persone dirette al laboratorio analisi dell’Ospedale di Cento e a Renazzo

DiGiuliano Monari

Mar 7, 2026
La sezione di Cento dell’Associazione Nazionale Carabinieri prosegue il servizio di supporto al laboratorio analisi dell’Ospedale di Cento in base al protocollo di intesa con l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara anche per l’anno 2026.

Grazie al protocollo i volontari messi a disposizione dall’Associazione Nazionale Carabinieri svolgono attività di accoglienza e assistenza degli utenti presso i laboratori analisi di Renazzo e di Cento.

In particolare i volontari accoglieranno l’utenza diretta ai prelievi ematici presso la struttura di Renazzo e faranno assistenza nell’utilizzo del totem presso il laboratorio di Cento.

Il presidente della sezione ANC di Cento, Walter Chessa, esprime soddisfazione per il proseguo della collaborazione con l’Azienda sanitaria e per la considerazione manifestata da quest’ultima nei confronti dell’associazione e del ruolo di supporto e sostegno che si propone di avere per il territorio. Un servizio che risulta molto apprezzato da parte dell’utenza che trova nei volontari dell’ANC di Cento grande preparazione, disponibilità e competenza.

I Volontari dell’ANC di Cento impegnati all’accoglienza e supporto al laboratorio analisi dell’Ospedale di Cento.

