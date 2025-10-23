  • Gio. Ott 23rd, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

L’Arcivescovo ha nominato i nuovi Vicari Generali ed Episcopali e il Consiglio Episcopale

DiGiuliano Monari

Ott 23, 2025
Post letto da: 351

Oggi l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi al termine della Messa celebrata in San Pietro in occasione della Festa della Dedicazione della Cattedrale ha comunicato i nomi dei nuovi Vicari Generali, dei Vicari Episcopali, del Moderatore della Curia, e del Segretario Generale che formeranno anche il Consiglio Episcopale. L’Arcivescovo ha nominato don Angelo Baldassarri Vicario Generale per la Sinodalità, Mons. Roberto Parisini Vicario Generale per l’Amministrazione. Ha anche nominato don Massimo D’Abrosca Vicario Episcopale per il Settore Comunione, don Matteo Prosperini Vicario Episcopale per il Settore Carità, don Davide Baraldi Vicario Episcopale per il Settore Formazione Cristiana (confermato), don Stefano Zangarini Vicario Episcopale per il Settore Testimonianza nel Mondo (confermato), suor Chiara Cavazza Direttrice dell’Ufficio diocesano per la Vita Consacrata (confermata). L’Arcivescovo ha, inoltre, nominato Mons. Giovanni Silvagni Moderatore della Curia, e il Dott. Stefano Cavalli Segretario Generale della Curia. L’Arcivescovo ha ringraziato i Vicari Generali uscenti            Mons. Stefano Ottani, Vicario Generale per la Sinodalità, Mons. Giovanni Silvagni, Vicario Generale per l’Amministrazione, e il Vicario Episcopale per il Settore Carità don Massimo Ruggiano, ed ha chiesto di accompagnare i nuovi Vicari con preghiera ed affetto.

Giuliano Monari

Articoli correlati

Cronaca
FINALE EMILIA: L’ex Campo Macerie diventerà un centro di eccellenza interforze di Protezione Civile grazie a Croce Rossa Italiana
Ott 23, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Sabato 8 novembre tornano i “Cioccolatini della Ricerca” promossi da AIRC.
Ott 23, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Alla Casa della Musica di Pieve di Cento: presentato il libro di Samuele Masarati “Facile come suonare il pianoforte”
Ott 23, 2025 Giuliano Monari

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca