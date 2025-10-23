L’Arcivescovo ha nominato i nuovi Vicari Generali ed Episcopali e il Consiglio Episcopale

Oggi l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi al termine della Messa celebrata in San Pietro in occasione della Festa della Dedicazione della Cattedrale ha comunicato i nomi dei nuovi Vicari Generali, dei Vicari Episcopali, del Moderatore della Curia, e del Segretario Generale che formeranno anche il Consiglio Episcopale. L’Arcivescovo ha nominato don Angelo Baldassarri Vicario Generale per la Sinodalità, Mons. Roberto Parisini Vicario Generale per l’Amministrazione. Ha anche nominato don Massimo D’Abrosca Vicario Episcopale per il Settore Comunione, don Matteo Prosperini Vicario Episcopale per il Settore Carità, don Davide Baraldi Vicario Episcopale per il Settore Formazione Cristiana (confermato), don Stefano Zangarini Vicario Episcopale per il Settore Testimonianza nel Mondo (confermato), suor Chiara Cavazza Direttrice dell’Ufficio diocesano per la Vita Consacrata (confermata). L’Arcivescovo ha, inoltre, nominato Mons. Giovanni Silvagni Moderatore della Curia, e il Dott. Stefano Cavalli Segretario Generale della Curia. L’Arcivescovo ha ringraziato i Vicari Generali uscenti Mons. Stefano Ottani, Vicario Generale per la Sinodalità, Mons. Giovanni Silvagni, Vicario Generale per l’Amministrazione, e il Vicario Episcopale per il Settore Carità don Massimo Ruggiano, ed ha chiesto di accompagnare i nuovi Vicari con preghiera ed affetto.

