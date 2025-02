L’Associazione Mattia e i Suoi Amici mette a disposizione il servizio di “biblioteca online”

L’Associazione Mattia e i Suoi Amici mette a disposizione della collettività – quindi anche dei non associati – un servizio di “biblioteca online”: sarà sufficiente andare sul sito www.bibliotecadimattia.it e nell’apposita sezione (https://biblioteca-di-mattia.webnode.it/biblioteca-online/) indicare il titolo richiesto: i volontari dell’associazione si attiveranno per la consegna e il successivo ritiro, quando non fatto dall’utente presso la sede sociale in Via Ugo Bassi 100.

“Abbiamo pensato di estendere questo servizio anche ai non soci – fanno sapere dall’Associazione – dato che spesso riceviamo chiamate di persone che, pur non potendo raggiungere la nostra sede, ci chiedono informazioni sulla disponibilità di questo o quel titolo. In questi ultimi anni – spiegano- abbiamo sviluppato molto l’attività online grazie anche al nostro museo virtuale (https://mattiamuseo.blogspot.com/) che ha superato recentemente le 21mila visite, evidentemente la nostra biblioteca è indicizzata nei motori di ricerca – precisano – ecco perché non vogliamo deludere nessuno e metterci al servizio della cultura”

