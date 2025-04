L’Associazione Mattia e i Suoi Amici presenta un servizio telefonico innovativo, pensato per essere un punto di riferimento unico e accogliente

Da oggi, chiamando il numero 3713438035 sarà possibile non solo ricevere informazioni dettagliate sulle iniziative, gli eventi e i progetti promossi dall’Associazione Mattia e i Suoi Amici (www.bibliotecadimattia.it) ma anche accedere a un ampio ventaglio di informazioni culturali generali riguardanti il territorio.

Eventi culturali: mostre, concerti, spettacoli teatrali, festival e rassegne in programma.

Luoghi di interesse: musei, siti archeologici, monumenti, parchi e giardini.

Informazioni pratiche: orari di apertura, costi dei biglietti, modalità di accesso.

Risorse utili: contatti di enti turistici, biblioteche, archivi e altre istituzioni culturali.

“L’idea ci è venuta – spiegano – da una telefonata ricevuta qualche settimana addietro in cui la persona chiedeva informazioni sugli orari delle biblioteche del nostro comune, in quanto necessitava di una sala studio, poi ha anche chiesto, nel mentre, informazioni su dove trovare un servizio di fotocopie. Inoltre, quando gestivamo la biblioteca comunale di Renazzo, capitava abbastanza sovente che le persone si rivolgessero ai nostri volontari per avere informazioni sugli uffici comunali, essendo la biblioteca sopra l’ex ufficio anagrafe”

Ma c’è di più. Questo numero non è solo un canale informativo, spiegano infatti: “Vogliamo che sia anche un filo diretto con un amico. Sentite il bisogno di una chiacchierata, di condividere un pensiero? Il nostro servizio è qui anche per questo. Sappiamo quanto sia importante sentirsi connessi e supportati, e vogliamo offrire un piccolo spazio di ascolto”

Il servizio è ovviamente gratuito, a carico dell’utente solo il costo della telefonata, ma anche qui ci sarà presto una novità: “Stiamo raccogliendo fondi anche per poter attrezzare un numero verde gratuito, ci piacerebbe farlo entro l’estate”

Il servizio è stato ribattezzato “…risponde Samuel” in omaggio al personaggio letterario creato a Marco Cevolani, “un personaggio che nella finzione narrativa è sempre pronto e disponibile verso gli altri”

Mi piace: Mi piace Caricamento...