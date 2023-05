L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA PREMIA L’ISTITUTO COMPRENSIVO “IL GUERCINO” DI CENTO

L’IC “IL GUERCINO” con l’elaborato scritto di Anita Simeone, della classe 3 B, dal titolo “Gorla-Myanmar: niente di nuovo da dichiarare” si aggiudica il terzo posto alla sesta edizione del concorso nazionale “Testimoni di Pace” indetto dall’ANVCG in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Sono giunti alla sede di Roma oltre 450 elaborati – tra testi, video e opere artistiche – per rispondere ad una traccia che chiedeva di riflettere sul collegamento tra memoria storica e attualità, ad 80 anni dall’inizio dei più massicci bombardamenti sull’Italia del 1943. I giovani sono al centro delle attività dell’Associazione che, anche grazie a un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, è presente quotidianamente nelle scuole di tutto il Paese con i laboratori didattici, tra i quali appunto “Testimoni di pace” che porta nelle classi la testimonianza diretta di chi ha subito le tragiche conseguenze della guerra, legando i conflitti di ieri a quelli di oggi allo scopo di rendere i giovani agenti attivi dei processi di cambiamento e promotori di una cultura della pace. Di grande importanza anche il capillare lavoro di educazione al rischio sul tema degli ordigni bellici inesplosi che l’Associazione svolge da anni nelle scuole del Paese. L’Istituto comprensivo “Il Guercino”, che ha ospitato la sezione ferrarese per due anni consecutivi, ha partecipato con 15 elaborati che hanno portato complimenti alla sede di Ferrara per il lavoro svolto nelle scuole e la presenza importante della scuola di Cento. Anita ha vinto una borsa di studio e l’Istituto un contributo per le attività didattiche. Il Presidente della sezione di Ferrara dell’ANVCG, Fratta Bruno, vittima civile della seconda guerra mondiale, accompagnato dal consigliere Alberto Parisio, ha voluto portare un saluto personale a tutti i ragazzi delle classi terze che hanno partecipato al concorso. Anche la dirigente Anna Tassinari si è complimentata con i ragazzi e le ragazze per la sensibilità dimostrata e per essere dei veri “testimoni di pace”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...