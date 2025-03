L’atleta della Polisportiva Centese – Gianni Albertini è CAMPIONE ITALIANO MASTER SALTO CON L’ASTA

Nel fine settimana scorsa si sono svolti ad Ancona i campionati nazionali master indoor di atletica leggera . Presente alla manifestazione l’atleta della Polisportiva Centese – Gianni Albertini ( classe 1954) – che ha partecipato a due gare: 1500 mt e a salto con l’asta. In quest’ultima specialità con mt 2,40 si è aggiudicato la maglia di Campione nazionale di categoria..

Gianni Albertini lo possiamo definire un atleta poliedrico, ha sempre praticato la corsa su strada correndo anche svariate maratone e, per un periodo si era accostato al triathlon, portando a termine ben 4 Ironman.

Ma ha sempre avuto il desiderio di praticare il salto con l’asta, disciplina molto tecnica che abbisogna di forza e velocità, che poco hanno a che fare con la corsa.

Ma la voglia di mettersi in gioco era tanta e, pur dovendo allenarsi a Padova, non si è mai dato per vinto e così dal 2021 ha iniziato a partecipare alle prime manifestazioni, fino a raggiungere il risultato attuale.

