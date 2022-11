“L’atleta non vedente Karim Gouda Said Hessan riesce nell’impresa di migliorare il Record del Mondo della classe sportiva S11 dopo ben 18 anni!Il crono si ferma a 32”88, migliorando il 33”72 dello spagnolo Goni Javier, che registrava questo Record del Mondo quando l’atleta del Circolo Canottieri Aniene, 18 anni il prossimo 16 dicembre, non era ancora nato! “

