Lavori alla rete idrica a Cento: modifiche alla viabilità in centro storico

Attenzione agli accessi all’Ospedale SS. Annunziata

Sono partiti lunedì 23 febbraio e proseguiranno fino al 31 marzo 2026 i lavori di rinnovo della rete idrica in via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Dante Alighieri e via Cola. Un intervento importante, commissionato da Heratech, che consentirà di ridurre le perdite e migliorare l’efficienza complessiva dell’acquedotto cittadino.

Il cantiere interesserà una delle zone più centrali e trafficate della città e comporterà modifiche temporanee alla circolazione, predisposte cercando di limitare al minimo i disagi per cittadini, residenti e attività commerciali, e garantendo allo stesso tempo la piena accessibilità all’Ospedale SS. Annunziata di Cento, che si trova in via Giovanni Vicini.

Proprio l’accesso all’ospedale rappresenta uno degli aspetti centrali dell’organizzazione della viabilità: per tutta la durata dei lavori sarà sempre garantito, grazie a percorsi alternativi appositamente segnalati.

Le ambulanze e i mezzi di soccorso potranno muoversi lungo itinerari dedicati, anche in deroga ai sensi unici, per assicurare tempi di intervento rapidi e massima sicurezza.

Il cantiere procederà per fasi.

Nella prima fase sarà chiuso al traffico il tratto di via XX Settembre tra via Dante Alighieri e via Cola, con interessamento anche dell’area di intersezione con via Cremonino. Rispetto a quanto inizialmente previsto, sarà comunque consentita la svolta a destra da via Cremonino verso via XX Settembre, permettendo così una maggiore fluidità del traffico e il passaggio dei mezzi di soccorso.

Nella seconda fase, la chiusura di via XX Settembre resterà confermata, con transito consentito ai soli residenti, mentre l’assetto dell’intersezione principale rimarrà simile a quello della fase iniziale, con eventuali aggiustamenti in corso d’opera per migliorare la viabilità.

La terza fase interesserà invece l’intersezione tra via Vicini, via XX Settembre e via Cola, con chiusura completa dell’area al traffico ordinario.

In tutta la zona dei lavori sarà inoltre in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h, mentre la segnaletica temporanea indicherà chiaramente chiusure, deviazioni e percorsi alternativi, compresi quelli per raggiungere l’ospedale.

I principali preavvisi di chiusura saranno posizionati in via Lavinino, via Bologna e in zona Rocca, per consentire agli automobilisti di scegliere per tempo itinerari alternativi.

L’Azienda USL invita cittadini, pendolari e visitatori a prestare la massima attenzione alla segnaletica, a programmare gli spostamenti con anticipo e a tenere conto di possibili rallentamenti.

