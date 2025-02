Lavori di manutenzione straordinaria alla Scuola dell’Infanzia di Mirabello, una soluzione temporanea per le famiglie

Come comunicato in precedenza, a seguito di una rottura all’impianto di riscaldamento, rilevato presso la Scuola dell’Infanzia di Mirabello, si sono resi necessari interventi tecnici urgenti che comportano la temporanea chiusura del plesso scolastico fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza.



Per garantire la continuità del servizio educativo e il benessere dei bambini e delle loro famiglie, il Comune di Terre del Reno, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, ha predisposto il trasferimento temporaneo delle attività didattiche presso la Scuola Primaria di Mirabello, in Piazza Roda n. 12. A partire da mercoledì 19 febbraio 2025, gli alunni della scuola dell’infanzia saranno accolti in questo plesso dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con inclusione del servizio mensa.



Il sindaco di Terre del Reno, Roberto Lodi, ha dichiarato: “Siamo consapevoli dei disagi che questa situazione può comportare per le famiglie e per il personale scolastico, ma la sicurezza dei nostri bambini è la nostra priorità assoluta. Grazie alla collaborazione tra il Comune e l’Istituto Comprensivo, siamo riusciti a individuare una soluzione rapida ed efficace per garantire la continuità didattica. Seguiremo da vicino l’evolversi dei lavori affinché il plesso dell’Infanzia di Mirabello possa riaprire il prima possibile, in totale sicurezza.”



Il Comune di Terre del Reno continuerà a monitorare attentamente lo stato di avanzamento degli interventi e fornirà aggiornamenti tempestivi alle famiglie e alla comunità scolastica.



Per qualsiasi informazione o necessità, è possibile contattare gli uffici comunali o la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Terre del Reno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...