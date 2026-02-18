“Lavori di scavo su tratto di Via XX Settembre da parte di Hera S.p.A. – modifiche alla viabilità dal 23 febbraio 2026.”

“A partire da lunedì 23 febbraio, il Gruppo Hera avvierà un cantiere in via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Cola e via Dante Alighieri, per l’esecuzione di un intervento di rinnovo delle reti idriche inserito nel piano di potenziamento dell’infrastruttura acquedottistica comunale.



L’opera, progettata e diretta da HERAtech, società del Gruppo Hera, prevede un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro, finanziato mediante fondi PNRR. L’intervento costituisce la naturale prosecuzione dei lavori recentemente conclusi in via Dante Alighieri e consentirà un ulteriore miglioramento dell’efficienza del sistema idrico cittadino.



La conclusione delle attività è programmata per fine marzo 2026. L’impresa esecutrice opererà sei giorni su sette e, al fine di limitare l’impatto sulla cittadinanza, i collegamenti alle condotte in esercizio saranno effettuati in fascia notturna.



Il Comune di Cento è in costante coordinamento con HERAtech per adottare tutte le misure utili alla mitigazione dei disagi e per assicurare la compatibilità dell’intervento con le successive lavorazioni previste a partire dal mese di aprile nel cantiere del nuovo Ponte Nuovo.



Le lavorazioni saranno articolate in fasi successive e interesseranno progressivamente diverse porzioni della via XX Settembre, comprese tra le intersezioni con via Cremonino/via Alighieri e via Cola. In relazione all’avanzamento del cantiere, tali tratti potranno essere oggetto di chiusure temporanee, modulabili secondo le esigenze operative, garantendo comunque la continuità dei servizi essenziali, il transito dei mezzi di soccorso e l’accessibilità ai residenti.



L’impresa incaricata provvederà all’installazione della segnaletica temporanea e dei necessari preavvisi. Gli aggiornamenti relativi all’avanzamento del cantiere e alle modifiche della viabilità saranno comunicati attraverso i canali informativi del Comune, in coordinamento con HERAtech Srl e con la Polizia Locale, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione.”

