LE PARTITE DELLA SELLA CENTO IN ALTA DEFINIZIONE GRAZIE A MC5 MEDIA

Le partite casalinghe della Sella Cento sono in alta definizione: MC5 Media, il service che da inizio stagione realizza per la Benedetto la trasmissione live sulla piattaforma della Lega Nazionale Pallacanestro, ha infatti alzato ulteriormente il livello qualitativo della trasmissione, permettendo a partire dalla fase ad orologio una fruizione ancora migliore della partita agli appassionati che la seguono da casa, sia su LNP Pass che in differita su Made In Bo.

Per la produzione dal vivo, supervisionata dal Responsabile di produzione Mauro Cavina, sono utilizzate telecamere broadcast con qualità 4K ed ottiche televisive, anch’esse in standard 4K. La qualità e la definizione dell’immagine sono di altissimo livello, ad alta definizione e i comandi delle ottiche permettono movimenti di camera fluidi.

Anche la regia, a cura di Nicola Caleffi, è in standard 4K, ed il cablaggio in fibra ottica permette un trasferimento del segnale più efficiente all’interno della Baltur Arena e per la trasmissione live: dalla regia vengono controllati i settaggi delle telecamere, gestite le grafiche ed i contributi video che vengono mandati in onda.

MC5 Media ha inoltre realizzato una postazione di commento all’avanguardia con tecnologia audio digitale su protocollo IP. Michele Ferioli e Fabio Spettoli, i cronisti ufficiali biancorossi, utilizzano cuffie microfoniche professionali, possono interagire con la produzione tramite intercom ed hanno un monitor dal quale seguire la partita. Per le partite di cartello, poi, verranno introdotti i replay in tempo reale.

Il segnale audio-video prodotto da MC5 Media alla Baltur Arena viene poi inviato al centro di controllo di LNP Pass per la diffusione in diretta e registrato per l’invio alle emittenti televisive.

Grazie a MC5 Media la Benedetto potrà vantare, in conclusione, un sistema di trasmissione tra i più avanzati della categoria, per garantire la qualità che meritano tutti gli appassionati biancorossi.

