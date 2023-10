Le richieste degli Agenti Commercio sulla Legge di Bilancio 2024 – l’intervento di Massimo Biolcatti presidente provinciale di FNAARC – Confcommercio

Aggiornare il tetto di deducibilità per l’acquisto dell’auto per gli agenti e rappresentanti di commercio in occasione della stesura della Legge di Bilancio 2024, in modo da adeguarlo ai prezzi di mercato e favorire la transizione ecologica dei veicoli. È in sintesi la richiesta contenuta nella lettera inviata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l’appunto dalla Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio (FNAARC- Confcommercio), guidata da Alberto Petranzan che ha siglato in primis la missiva. Una piattaforma di richieste al Governo che porta anche la firma di Massimo Biolcatti, presidente provinciale di FNAARC Ferrara:”Il tetto di deducibilità (è invariato dal 1986) ammonta attualmente a 25822 euro. Si tratta di una cifra assolutamente non adeguata ai tempi: i prezzi delle automobili negli ultimi 20 anni sono aumentati fino al +44% – sottolinea Biolcatti – con questo massimale di deducibilità di fatto non si favorisce certo l’acquisto ai autovetture di ultima generazione (elettriche od ibride). L’auto è uno strumento di lavoro a tutti gli effetti: in media ogni agente di commercio percorre circa 60mila km all’anno, con picchi fino a 100mila. Chiediamo la possibilità di acquistare macchine sicure e confortevoli, ecologiche, capaci di sostenere le nostre percorrenze e questo è possibile se sarà alzato nell’ambito – della Legge di Bilancio 2024 – il tetto della deducibilità” ha auspicato il presidente provinciale FNAARC.

