Le Ruspe per la Bocciofila, ma Non per Tagliare l’Erba

La gestione della città di Cento sotto la guida dell’attuale sindaco Accorsi, ha raggiunto livelli bassissimi di decoro urbano.

Mentre il primo cittadino non esita a ordinare l’utilizzo delle ruspe per abbattere la palestra storica della Bocciofila, l’erba cresce indisturbata, coprendo aree verdi che dovrebbero essere accessibili a bambini, famiglie e animali.

Le ruspe sono pronte a spazzare via una tradizione, ma sembra che lo stesso vigore non venga applicato su questioni ben più urgenti, come il taglio dell’erba che ormai invade gli spazi pubblici, rendendo impraticabili parchi e giardini.

In un contesto dove l’erba cresce a dismisura, ostacolando bambini e animali che non possono più godere degli spazi verdi senza rischiare di imbattersi in serpi o insetti pericolosi, la priorità dovrebbe essere quella di curare il territorio e garantire un ambiente sicuro per tutti.

L’amministrazione comunale ha il dovere di rispondere alle reali necessità dei suoi cittadini, non a progetti che appaiono più come risposte a interessi partitici. Se il sindaco ha a cuore il benessere della comunità, forse è ora di mettere da parte i piani del PD e concentrarsi su ciò che realmente conta: curare la città.

Mi piace: Mi piace Caricamento...