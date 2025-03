LE VIGNETTE DI CEVO: La Margherita C469 …

Cento, una margherita che si sta sfogliano.

di Marco Cevolani

Il punto nascite è l’ultimo dei servizi che Cento ha perso: se andiamo indietro nel tempo partiamo dalla stazione dei treni e forse ancora prima il porto canale; poi per venire in tempi più recenti la Pretura, a cui sono seguiti l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il Punto Posta per le imprese, il Giudice di Pace.

E tra qualche anno se ne andrà anche l’ultimo petalo, se nessuno nascerà più a Cento, nessuno avrà più il codice fiscale terminante in C469

