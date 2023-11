LEGA: COSA SI STA FACENDO PER LA RIAPERTURA DEL PUNTO NASCITA DI CENTO?

La giunta Accorsi faccia sapere “quale futuro attende il Punto Nascita di Cento, sospeso dallo scorso giugno fino ad almeno il 31 dicembre di quest’anno, e se e come si stia muovendo per sollecitarne la riapertura, anche alla luce della recentissima ulteriore proroga dello stato di emergenza relativa al sisma 2012 fino al 31/12/2024, concessa dal Governo, che ha permesso negli scorsi anni di derogare dalla quota dei 500 parti annuali e mantenere in funzione il servizio”.



A voler conoscere lo stato della situazione sono il segretario comunale della Lega Luca Cardi e il consigliere comunale Alex Melloni, che ha posto la questione in un’interrogazione. I due, che sono tra i promotori della raccolta firme del centrodestra sulla sanità centese, al momento sotto esame in Regione, ricordano come “a parole, il sindaco Accorsi e la sua amministrazione abbiano più volte detto di voler difendere il nosocomio centese da eventuali tagli. Ora che il Governo ha dimostrato per l’ennesima la sua vicinanza al territorio e ha fornito un assist importante ci auguriamo che il sindaco colga la palla al balzo e che si passi finalmente dalle parole ai fatti.”

In foto da sx: i consiglieri regionali Fabio Bergamini e Matteo Rancan, Luca Cardi e Alex Melloni

