LEGA: PALESTRA BEVILACQUA, SITUAZIONE INACCETTABILE

“La situazione della Palestra di Bevilacqua è intollerabile” a dirlo è il capogruppo della Lega in consiglio comunale Alex Melloni, che dopo alcune segnalazioni ricevute si è recato, insieme al segretario cittadino Luca Cardi, sul posto per un sopralluogo. “Visto il silenzio dei consiglieri del posto, alcuni residenti hanno scelto di appellarsi alla Lega, appello che abbiamo colto volentieri trovando purtroppo un cantiere abbandonato a sé stesso ed esposto alle intemperie. Rifiuti ed erba alta fanno da padroni: a fianco dello scheletro di quella che doveva essere la Palestra è sorta persino una montagnetta.” – attacca Melloni – “L’Amministrazione Accorsi non può fare finta di nulla e deve dare risposte chiare, non solo ai cittadini di Bevilacqua, ma a tutti i centesi: perché il cantiere a distanza di tutti questi anni è ancora fermo? Quanti soldi sono stati spesi fino ad ora e quanti ancora ne serviranno? E per quando è prevista la conclusione dei lavori?

Per avere una risposta a tutte queste domande ho presentato proprio oggi un’interrogazione in consiglio comunale con l’obiettivo di smuovere il sindaco dal suo immobilismo e di velocizzare l’iter dei lavori. Ora aspettiamo risposte concrete e non le solite parole al vento, a cui purtroppo ci ha abituato questa amministrazione.” – conclude il leghista.

