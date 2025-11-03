Lella Costa in OTELLO-di precise parole si vive-Mercoledì 5 novembre p.v. ore 21-Teatro Pandurera-Cento

Al Teatro Pandurera di Cento, Lella Costa e Gabriele Vacis riportano in scena, dopo 24 anni, il loro Otello, preservando intatta la sostanza narrativa di Shakespeare ma intervenendo e modificando quelle parti in cui l’attualità, o meglio la contemporaneità, richiedevano un aggiornamento. Se poi ci aggiungiamo una trama folgorante, il cui riassunto potrebbe sembrare una notizia di cronaca di oggi (un lavoratore straniero altamente qualificato, un matrimonio misto, una manipolazione meschina e abilissima, un uso doloso e spregiudicato del linguaggio, un femminicidio con successivo suicidio del colpevole), allora ci rendiamo conto di quanto bisogno abbiamo di continuare a raccontare e ascoltare questa storia.

L’attesissimo Otello -di precise parole si vive andrà in scena mercoledì 5 novembre p.v. alle ore 21.

Mi piace: Mi piace Caricamento...