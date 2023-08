LETTERA AL DIRETTORE: A Cento la maggioranza fa opposizione all’opposizione

Gentile direttore,

sono ancora qua a rubare la sua attenzione e quella dei nostri lettori, per condividere sulle Sue pagine una riflessione. Il Partito Democratico di Cento in un lungo post elogia quanto approvato nel recente consiglio comunale. A corredo viene presentata una foto dei banchi vuoti dell’opposizione, con il seguente commento “senza neanche il giusto contraddittorio della minoranza, dalla quale veniva il silenzio dei banchi vuoti”. Non si è mai visto, credo a memoria d’uomo, la maggioranza che fa opposizione all’opposizione stessa, dileggiando in questo modo delle assenze che possono essere causate da svariati motivi: impegni di lavoro, motivi di salute, scelta politica (l’aventino è una scelta politica, certo discutibile), ferie estive (ricordiamo che siamo a ridosso di ferragosto), perchè ricordiamocelo, i consiglieri comunali non percepiscono lauti stipendi come i parlamentari (con buona pace dell’Onorevole Fassino).La maggioranza ha approvato quanto voleva? Bene, che faccia magari una foto a se stessa o che fotografi magari quello che non va a Cento.

Lettera firmata

