LETTERA AL DIRETTORE: “crescente disappunto di cittadini e soci della Bocciofila Centese in merito alla perdurante chiusura del bocciodromo comunale”

Caro Direttore

Ti scrivo con la presente per esprimere il crescente disappunto di numerosi cittadini e soci della Bocciofila Centese in merito alla perdurante chiusura della bocciodromo comunale, sito in Via Ugo Bassi 100 a Cento (FE)

Come ben sai, la Bocciofila è stata chiusa, salvo ulteriori proroghe, dallo scorso 7 aprile e fino al 27 del corrente mese per via dei lavori di abbattimento della palestra, che molti chiamano “della bocciofila” ma è bene specificare che essa non è mai stata gestita dalla Bocciofila Centese.

Come ben si può notare il cantiere della demolizione è praticamente concluso, tuttavia non si hanno notizie circa una riapertura della struttura, che ora rimane chiusa oltre ogni ragionevole precauzione (in questi giorni di festa si poteva benissimo riaprire almeno il bar e/o la parte del bocciodromo “nuovo”, ossia quello vicino via IV Novembre)

Questa situazione sta generando un notevole disagio, soprattutto tra gli anziani e gli appassionati di questo sport, che vedono privata la comunità di un importante luogo di aggregazione sociale e di svago. La bocciofila rappresentava un punto di riferimento per molti, un’opportunità per trascorrere il tempo libero in compagnia e praticare un’attività fisica moderata e piacevole.

Ci chiediamo quali siano le ragioni di questa inspiegabile inerzia. Se il cantiere è terminato, cosa impedisce la riapertura della struttura? Sono in corso ulteriori lavori di cui non siamo a conoscenza? Oppure si tratta di una semplice mancanza di comunicazione e di volontà nel restituire questo spazio alla cittadinanza?

Scrivo da privato cittadino, nonchè da ex Presidente, per dare voce a questo disagio e sollecitare le autorità competenti a fornire chiarimenti urgenti e a prendere i provvedimenti necessari per la pronta riapertura del bocciodromo comunale. E’ fondamentale che un servizio così importante per la comunità venga ripristinato nel più breve tempo possibile.

La politica locale, di cui sinceramente ho la più grande disistima, si è tutta concentrata sulla sterile polemica del cosiddetto dormitorio, dimenticandosi della bocciofila, e questo è francamente inaccettabile.

Ringraziando per l’attenzione e la tua disponibilità, porgo cordiali saluti.

Lettera firmata

