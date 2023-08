LETTERA AL DIRETTORE: Ma che asfalto!

Gentile direttore vorrei condividere con lei e i nostri lettori il post del sindaco che elogia la nuova asfaltatura di via Baruffaldi.A parte il fatto che tenere in ordine e asfaltare le strade una volta era considerato manutenzione ordinaria ma siccome siamo in un paese abituato a considerare chi fa il proprio lavoro come un eroe ci sta che l’amministrazione si vanti di quanto fatto (poi certamente la situazione di quella via era abbastanza drammatica)Quando la giunta Begoli (o Fava II,ora non ricordo) asfaltò in questa maniera via Gennari il CentOggi, giornale di sinistra ora non più nelle edicole molto vicino all’allora PDS, titolò “sembra di essere a Beirut” e in effetti grattare qualche centimetro di asfalto, fare una gettata di catrame è proprio il minimo sindacale e per una via del centro storico (perché vale la pena ricordare che centro storico non è solo via Guercino e la piazza ma è tutto quello che ci sta tra Porta Peve e il grattacielo), non è sicuramente un lavoro esteticamente adeguato.

Lettera firmata

Mi piace: Mi piace Caricamento...