LETTERA AL DIRETTORE: “Ma-la sanità?”

Gentile Direttore, vorrei condividere con te e con i nostri amici lettori quanto mi sta capitando in ordine ai “rapporti” con l’Ospedale di Cento, anche per capire se ci sono casi simili al mio. Mia mamma è ricoverata in medicina ed è in isolamento in attesa di un secondo tampone, e quindi per andarla a trovare occorre vestirsi di tutto punto (camice, mascherina e credo anche cuffia, non si sa mai che il covid si attacchi ai capelli). Io personalmente mi sono rifiutato perchè credo che dopo due anni non si possa essere ancora a questo punto, tuttavia ho cercato di contattare il reparto telefonicamente per avere informazioni e poter parlare con qualcuno e mi è sembrato di essere Asterix nel famoso cartone animato dove affronta le 12 fatiche, quando viene sballottato da un ufficio all’altro. Tappa 1: chiamo il numero da cui la sera precedente mi avevano chiamato, non va bene, occorre fare un altro numero che mi viene fornito Tappa 2: faccio questo nuovo numero e non va bene uguale e me ne viene dato un altro. Tappe 3: faccio questo ulteriore numero e inizialmente non risponde nessuno, poi è occupato: per forza, occorre chiamare tassativamente “alla mezza”…e certo se chiamano tutti alla mezza…Ora, posto che il personale medico applica i protocolli che sono loro imposti, credo che chi ha inventato queste procedure debba un attimo tornare sulla Terra. Dopo due anni è francamente impossibile essere ancora in questa situazione. Non si possono andare a fare visite? Bene, ma almeno che il servizio telefonico sia efficiente e con una persona che stia lì a rispondere. E non se la possono cavare con la possibilità di fare una videochiamata con il proprio parente (alla faccia della riservatezza).Mi costa veramente tanta fatica scriverlo ma c’è veramente da augurarsi che la classe politica che governa questa regione al prossimo turno elettorale sia travolta, magari quelli che verranno dopo saranno peggio, ma almeno spero possano imparare la lezione che così non si può andare avanti. Dimenticavo: ma telefonare alla mezza significa tassativamente alle 12:30 o c’è almeno una finestra di un’ora?

Marco Cevolani

