LETTERA AL DIRETTORE: Strane ‘divisioni’ per le firme pro Ospedale

Gentile Direttore, vorrei porre a Lei e ai nostri lettori un’osservazione: sento molti politici locali dire: “Per l’ospedale si poteva/doveva fare una cosa tutti insieme, “male” ha fatto il centro destra a raccogliere le firme con le bandiere…”Certamente magari il centro destra centese sarà partito in quarta (ma credo non ci sia poi molto tempo da perdere), ci può stare benissimo che alla fine della fiera usi le firme raccolte come “cambiale politica”, però ora che le stanno raccogliendo, tanto vale accodarsi. Io che non sono un elettore di FDI l’ho fatto ben volentieri. Certo, forse non andrei ad un loro banchetto in piazza a raccoglierle, e credo sinceramente che non se lo aspettino neppure loro, ma lo faccio come privato cittadino (anche perchè a dirla tutta nel manifestino che ti danno non ci sono simboli di partito). Lo avrei fatto pure come PCI se ci fossimo messi in moto per tempo, ma visto che c’è qualcuno che ti da i moduli, perchè fare accademia? Avrei collaborato anche se i moduli fossero stati dati da qualche altro partito vista la posta in palio. Qui si parla dell’ospedale, che accademia c’è da fare sul “tutti insieme senza bandiere”? Perdincibacco, abitiamo nelle stessa città e ci conosciamo pure tutti quanti, chi più chi meno… E sì, se fosse necessario e fossimo con l’acqua alla gola, andrei pure a dare una mano ad un banchetto di FDI o di qualsiasi altro, tanto il voto lo si dà nel segreto dell’urna e lì ti vedono solo Dio e Carlo Marx.

