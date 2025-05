LETTERA AL DIRETTORE: Voto favorevole del Sindaco Accorsi al Documento economico 2024 discusso alla CTSS di Ferrara

Intervengo a livello personale, senza coinvolgere il gruppo “Cittadini in soccorso del Pronto soccorso di Cento”, perché sono stato accusato direttamente dal Sindaco di Cento Accorsi, tra le alte cose, di occuparmi delle problematiche legate all’Ospedale SS. Annunziata per un mio fantomatico “spasmodico bisogno di visibilità” e di “spargere menzogne o di raccontare una visione distorta della realtà”.

Non essendo stato per nulla intimorito dal suo scomposto attacco pubblico …. alla mia persona, voglio comunque continuare quella informazione scomoda ma necessaria e veritiera che mi sono impegnato di dare ai cittadini.

La notizia è che martedì 6 maggio si è tenuta la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS), dove siedono tutti i sindaci di Ferrara e provincia, per votare il Documento economico riferito al 2024, delle aziende sanitarie ferraresi. Da questo è emerso che il “buco” di disavanzo finanziario è di oltre 31 milioni di euro.

Questo Documento è stato bocciato, con varie motivazioni, dalla maggioranza dei sindaci, col voto favorevole, invece, di Accorsi.

Dagli articoli di stampa è emerso che il Sindaco di Lagosanto ha lamentato la scarsa attenzione all’Ospedale del Denta; Comacchio ha posto il problema dei tempi di attesa delle visite; il Presidente della stessa CTSS, Sindaco di Fiscaglia, ha sottolineato l’importanza di rafforzare i presidi medici di prossimità. Insomma, tutta una serie di interventi, rivolti a Ausl e Regione, atti a sollecitare miglioramenti e rivendicare maggiore attenzione in tema di sanità nella nostra provincia.

Del Sindaco di Cento Accorsi non risultano posizioni critiche. Evidentemente, per lui tutto va bene, madama la marchesa, malgrado la chiusura del Punto nascite, la disattivazione di posti letto in Medicina e dei tanti depotenziamenti di prestazioni all’Ospedale di Cento da quando lui amministra il nostro Comune.

Cosa trarre dai suoi voti in CTSS sempre favorevoli e dai suoi assordanti silenzi, se non ciò che vado dicendo da tempo, ossia, della sua ormai conclamata sudditanza politica nei confronti della Regione, solo a vantaggio di una sua carriera politica e a scapito di tutti noi cittadini? Ognuno dia in coscienza una risposta.

Il segnale che lui e la sua amministrazione lanciano a Ausl e Regione è inequivocabilmente che possono fare dell’Ospedale di Cento ciò che vogliono, compreso usarlo come rifornimento di personale e di prestazioni per Cona, come è già successo varie volte, perché non troveranno mai un ostacolo in loro e dalla Maggioranza consigliare che li sostiene.

Mi fermo qui, perché non voglio scendere, come non ho mai fatto e non farò mai, al livello infimo di attaccare il Sindaco Accorsi come persona, come invece lui ha fatto nei miei confronti, perché ciò che mi interessa è informare i cittadini di quanto avviene a discapito dell’Ospedale di Cento, nella certezza che i problemi si possono risolvere non certo con i silenzi e i servilismi politici, ma con la volontà di mettere il bene della comunità davanti a tutto, tanto più agli interessi della propria carriera politica.

Marco Gallerani

