LETTERA APERTA: Appello agli Amministratori “maggiore attenzione alle persone con disabilità”

Un appello al sindaco Edoardo Accorsi e agli assessori preposti, ricordatevi quando date i permessi per aprire degli esercizi delle attività, che esistono anche le persone con DISABILITÀ le quali necessitano di ATTENZIONI. Anche il presidente Mattarella ha puntato molto sull’abbigliamento delle BARRIERE ARCHITETTONICHE, in alcuni paesi se non c’è lo SCIVOLO davanti alla porta d’ingresso, non aprono… da noi si chiudono tutti gli occhi, ed è una brutta abitudine, dichiara una scarsa se non nulla attenzione verso i più deboli.

Siamo in tanti con DISABILITÀ varie, che se chiamati possiamo, insieme a voi, controllare cosa MANCA o cosa si può MODIFICARE affinché non ci sia il bisogno di intervenire in un secondo momento, che da noi vuol dire tempi lunghi, e non abbiamo tutto questo tempo…

Per piacere, prendetene atto, pensateci sú, ma PENSATECI VERAMENTE, perché la DISABILITÀ quando arriva… arriva a chiunque…

Non facciamoci cogliere impreparati.

Grazie

Marzia Melloni

Disabile per malattia ARI (artrite reumatoide infantile)

Mi piace: Mi piace Caricamento...