Lettera dell’Avv. Valeria Balboni ex candidata alle elezioni regionali per la lista civica Elena Ugolini Presidente: “Colpisce l’attacco ‘personale’ ad un cittadino da parte del Sindaco Accorsi”

Da ex candidata alle elezioni regionali per la lista civica Elena Ugolini Presidente, ho letto con perplessità le parole del Sindaco rivolte a un cittadino critico sulla questione ospedale.

Colpisce non il merito della replica, quanto l’attacco personale.

Frasi come “ambisce a una collocazione politica centese senza averla mai trovata”, “adattando ogni sua posizione al vento favorevole del momento”, “spasmodico bisogno di visibilità”

e “spargere menzogne” disprezzano chi esprime un pensiero non allineato al suo.

Prima di confutare il pensiero, si critica la persona: chi la pensa diversamente deve aspettarsi, anziché un confronto, una squalifica pubblica.

Non me lo aspettavo da chi ha scelto la politica come professione e rappresenta la comunità.

La forza delle istituzioni sta nella capacità di accogliere anche il dissenso, senza trasformarlo in un’occasione per colpire sul piano personale.

Mi auguro che il confronto torni su toni rispettosi: abbiamo già conosciuto tempi in cui il dissenso veniva soppresso e non abbiamo rimpianti.

Avv. Valeria Balboni

