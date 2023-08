LETTERA EL DIRETTORE: “seguo con interesse le accorate lamentele della Centese Calcio ….”

Caro Direttore,

seguo con interesse le accorate lamentele della Centese Calcio e le risposte a mio parere un po’ dogmatiche del Comune di Cento in merito alla mancanza di campi di calcio per i giovani del comprensorio.

La domanda : i campi mancano o sono sottoutilizzati ? Per lavoro attraverso il Ponte Nuovo sul Reno 4 volte al giorno e raramente, molto raramente vedo i due campi di calcio del Percorso vita e dello Spallone impegnati da giovani calciatori ne deduco che gli impianti siano fortemente sotto utilizzati.

La Centese con quasi 400 tesserati ha a disposizione un campo per gli allenamenti oltre al Bulgarelli per l’attività della prima squadra anch’esso comunque in condizioni precarie.

Come si può accettare di dover rifiutare iscrizioni di giovani allievi calciatori e obbligare molti ragazzi a trasferirsi nei paesi e Comuni limitrofi per coltivare un sogno o una passione ?

Cento è il comune più importante della Provincia e ci si aspetterebbe che l’ Amministrazione Comunale desse risposte di speranza nel voler risolvere il non banale problema oggi in discussione, è compito del politico quello di attivare azioni conciliatorie e non porsi al di sopra delle parti nascondendosi dietro l’ipocrisia dei bandi.

Se non verrà aperto un tavolo di discussione tra le Società Sportive ed il Comune per cercare di raggiungere una decisione equilibrata anche nel calcio giovanile dovremo assistere ad una frantumazione ed ad un indebolimento delle iniziative, ulteriore segno del decadimento socio-economico dell’area.

Per 15 anni sono stato Dirigente della Centese Calcio quella che dalla terza categoria arrivò alla C1 che costruì lo Spallone, ampliò e rimodernò il Bulgarelli ,dalle tribune, alle torri faro, all’impianto di irrigazione, come avremmo potuto farlo senza un sistematico aperto e fattivo confronto con le AMMINISTRAZIONI dell’epoca ?

Mio nipote gioca nella squadra Juniores della Centese per ora decentrata ad Argelato ( provincia di Bologna ), lo seguo anche in trasferta e quest’anno ha un girone con squadre nuove avrò la possibilità di verificare se Pavullo gioca a Zocca, Persiceto a Sant’Agata e Soliera a Bomporto.

Cordialmente.

Carlo Contri

