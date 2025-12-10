LIBERTÀ PER CENTO: APERITIVO DELLA LIBERTÀ, GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2025 ORE 18 BAR TIFFANY – CORSO GUERCINO 52 CENTO

LIBERTÀ PER CENTO

Movimento politico nato nel 2016 , celebra il decimo aperitivo della libertà .

Riteniamo che questa ricorrenza sia necessaria in quanto LA LIBERTÀ INDIVIDUALE di ognuno di noi è in serio pericolo . Sia in città come in Italia .

Pertanto ci ostiniamo a perseguire LA POLITICA NOBILE .

Non facciamo politica per denaro o potere o posizioni personali per noi o per gli amici . Noi seguiamo un MODELLO IDEALE fatto di :

PARITÀ DI OPPORTUNITÀ, LIBERTÀ DI ESPRESSIONE , CERTEZZA DEL DIRITTO .

Riteniamo non più rinviabile il ritorno di una POLITICA LIBERA E LUNGIMIRANTE.

Riteniamo deleteri i politici attuali , di ogni rango , il loro operato si riverbera nelle attuali drammatiche condizioni sia della città che dell’Italia .

