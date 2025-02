LIBERTÀ PER CENTO – Ente Territorio nostra previsione radicata già nel 2015. Non si può più tollerare lo spreco di denaro pubblico

In qualità di capogruppo in consiglio comunale denunciai alle autorità competenti i miei dubbi sulla nascita e sulla nomina del primo cda della società ente territorio Srl con socio unico il comune di Cento .

ANAC ,( autorità nazionale anti corruzione ) , sulla base di un mio esposto , con procedimento UVMAC / fasc . N. 2738/2015 sollevò dubbi in merito alla nomina del presidente del cda nella figura dell’avvocato Carlotta Gaiani in quanto ex assessore della provincia di Ferrara.

Altri dubbi furono da me esposti alla Corte dei Conti in merito alla natura della compagine sociale avente come socio unico il comune e che difficilmente ciò avrebbe evitato le responsabilità solidali del Comune .

Il sindaco ACCORSI nel consiglio comunale del 26-2-2025 ha comunicato della richiesta pervenuta dalla liquidazione giudiziale della società di 627.642 € al Comune .

Ciò è ESATTAMENTE quello che avevo più volte paventato già nella legislatura TOSELLI .

Così una città POVERA , con redditi medi bassi mediamente di 20.000€

contribuisce a PAGARE CON LE SUE TASSE :

un palazzetto dello sport da 4,5 milioni ;

una scuola di cartone semi vuota a corporeno – costata complessivamente circa 12 milioni di denaro pubblico , ovvero di tutti ( fra affitti , riscatto parziale ed acquisto finale effettuato dal sindaco ACCORSI di una parte per 3,8 milioni di nuovo debito ) ;

un carnevale da quasi mezzo milione fatto in pompa magna come nei paesi sudamericani , dove i cittadini vivono in favelas ;

paga 170mila euro di affitto ai privati proprietari degli uffici comunali mentre il municipio storico resta terremotato , perché si è deciso di ricostruire prima la pinacoteca e forse il teatro , visti gli ultimi problemi dopo ben 12 anni . Tutto ciò in un quadro generale di degrado lento e inesorabile con strade spesso indecenti, servizi non all’altezza del rating della città , scarsa vivibilità , senso di abbandono generale .

SAREBBE ORA DI DIRE BASTA A SPRECHI di denaro pubblico in attività superflue e visti i tempi di ristrettezze di bilancio sempre più stringenti addebitare le responsabilità a chi le merita .

Il pubblico amministratore è doppiamente responsabile : nei confronti dei cittadini e della etica pubblica , andassero a leggersi il grande presidente EINAUDI.

MARCO MATTARELLI

PRESIDENTE LIBERTÀ PER CENTO

Mi piace: Mi piace Caricamento...