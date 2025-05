LIBERTÀ PER CENTO : il bilancio 2024 della città : un declino evidente anche nella regolarità dei numeri : TUTTI A CASA

PREMESSA .

LIBERTÀ PER CENTO è un movimento politico fondato nel 2016 con durata fino al 2026. Non è una semplice lista civica per gli squallidi giochi politici locali ma è un movimento che si ispira alla LIBERTÀ , non ha padroni ne padrini ne interessi personali o di soldi .

RENDICONTO 2024 COMUNE DI CENTO : IN CONTINUITÀ ALLE PRECEDENTI GESTIONI FALLIMENTARI .

nell’anno appena concluso è stata introdotta la ennesima riforma della contabilità pubblica con la modifica dei nuovi parametri W1 – W2 – W3 ( risultato di competenza, equilibrio di bilancio , equilibrio complessivo ) con meccanismi astrusi e cervellotici tendenti a vincolare sempre più la SCELTA POLITICA alla gestione DELLA FINANZA PUBBLICA SEMPRE PIÙ RESTRITTIVA DOVUTA ALLA LOGICA DELLA MONETA UNICA ED ALLA GESTIONE “ industriale “ DEL BILANCIO PUBBLICO .

In primo luogo constatiamo che la gestione ACCORSI non si discosta dalla gestione TOSELLI in termini di RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE , che non è un utile ma la dimostrazione della incapacità di spesa della politica soprattuto in ambito investimenti a lungo termine : lo specchio di tale incapacità è la RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO DEI PALAZZI PUBBLICI .

riportiamo i “risultati di amministrazione “ degli anni :

2016 : 13 milioni

2017 : 15,9 milioni

2018 : 17 milioni

2019 ( pre covid ) : 14,3 milioni

2021 : 19,3 milioni

2022 : 17,6 milioni

2023 : 17,2 milioni

2024 : 15,8 milioni

In banca il comune ha 16,6 milioni , nel 2023 erano 12,3 ma guai a toccarli , quindi il comune ha una liquidità superiore a qualsiasi azienda locale ma se vai a chiedere aiuto la riposta da ANNI è : “ non abbiamo soldi “ . Motivo ?

Sono tutti impegnati e guai a toccarli perché sono già “ spesi “ .

La gestione “ finanziaria “ del comune è strettamente vincolata ai “ vincoli di bilancio “ sempre più stringenti a causa della situazione della finanza pubblica e …

SEMPRE MENO DECISA DALLA POLITICA , che più che altro fa scena , racconta qualche balla , sposta qualche euro da una parte all’altra ma NULLA di sostanziale può fare, ricordo che il PNRR sarà comunque in incremento del debito pubblico è dal 2026 si inizia a restituire .

Il bilancio comunale è ingessato da una spesa corrente fissa e stabile fra i 27 e i 28,6 milioni di quest’anno ( coperti solamente da entrate proprie del comune di 18 milioni , compresa l’addizionale Irpef aumentata a 4 milioni , decisa già da TOSELLI ma applicata da ACCORSI ) e SENZA I TRASFERIMENTI di altri enti pubblici, ovvero sempre di tasse SOTTRATTE ai cittadini , il bilancio non regge .

La situazione debitoria vede ancora 20 MILIONI di DEBITI per mutui che ricordo erano ben 34,4 nel 2012 , anno che ricorderemo per sempre visto il terremoto ed il terrificante RITARDO nella ricostruzione pubblica . La continua proroga concessa dai vari governi nazionali sul pagamento dei mutui con le relative manovre di finanza creativa in periodo covid , non esime comunque dal pagamento di 2,5 milioni annui di rate di mutui ( capitale + interessi ) .

la città dichiara in bilancio 2024 un PATRIMONIO NETTO DI 173, 5 MILIONI ma non può spendere adeguatamente per ciò che serve davvero : strade, pubblica illuminazione, verde pubblico , sicurezza, servizi richiesti che sono sempre più carenti .

La politica promette cose impossibili , fanfaluche senza sostanza inoltre commette pure errori di valutazione perché la gente non è INFORMATA correttamente ( teatro e ente fiera sono per citare i più recenti )

Il comune ha un “ tesoretto “ di 3.149.366 azioni HERA valorizzate 4,17 € per azione sommano 13.132.856 € euro e hanno pagato circa 440.911€ euro di dividendi . Provengono dalla cessione ad HERA del ramo gas di CMV . CHE FARE ? qualche idea l’avremmo ….

CONCLUSIONE.

Serve una nuova gestione amministrativa e politica .

non c’è più tempo , necessario un cambiamento radicale della politica cittadina . Serve un sindaco autorevole , autonomo , indipendente .

Serve una politica TRASPARENTE al servizio del BENESSERE dei cittadini non al POTERE DEI PARTITI ormai sempre più simili alle multinazionali .

MARCO MATTARELLI

PRESIDENTE LIBERTÀ PER CENTO

Mi piace: Mi piace Caricamento...