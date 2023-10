LIBERTÀ PER CENTO – il consiglio comunale del 27 settembre ha approvato il bilancio consolidato 2022 : la città è seduta su 48,4 milioni di debiti

Il consiglio comunale del 27 settembre 2023 ha approvato fra le altre delibere il BILANCIO CONSOLIDATO del Comune di Cento : Approvazione del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2022 ai sensi dell’art. 11 bis del d. Lgs.118/2011; (proposta n. 93). Si evidenzia altresì che le aziende controllate dal comune sono ovvero :CMV SERVIZI SRL al 97,25% CMV ENERGIA E IMPIANTI SRL al 88,14% ENTE TERRITORIO FIERA E MANIFESTAZIONI SRL al 100% Le aziende partecipate sono : CLARA SPA al 15,73% LEPIDA scpa al 0,00151% Gli enti controllati sono :FONDAZIONE TEATRO BORGATTI al 100% -Ciò che ci preme sottolineare è la seguente condizione complessiva : IL COMUNE ha entrate proprie da tasse e contributi presi ai cittadini per 18,4 milioni ed uscite correnti per 28,7 milioni che Senza trasferimenti dallo stato italiano o dalla regione non riuscirebbe a coprire . Tutti sappiamo che lo stato ha un debito pubblico di quasi 2900 miliardi e nel 2024 costerà circa 89 MILIARDI di euro di interessi che diventeranno 104 nel 2026 ( fonte NADEF ) .La regione Emilia-Romagna è fra le prime in Italia a livello di tassazione regionale su addizionale Irpef, in Veneto per esempio è la metà e non mi pare che sanità in Veneto sia peggio.Le aziende controllate sono in una condizione critica e delicata.CMV SERVIZI SRL ha un bilancio strutturalmente in disequilibro fra entrate proprie e uscite . Senza l’affitto sull’immobile di via Modena pagato per accordi politici da Clara spa come riportato nella relazione di bilancio 2022 a pagina 8/45 , non coprirebbe i costi .La società ha inoltre riportato una PERDITA di esercizio di oltre 630 mila euro dovuti alla SVALUTAZIONE di crediti inesigibili, in sostanza si tratta di tasse da vecchia gestione mai pagate e Clara spa ha disdetto il contratto di affitto dal 1.1.24.CMV ENERGIA E IMPIANTI SRL è una società sostanzialmente INATTIVA .ENTE TERRITORIO È FALLITA CON UN BUCO DA MEZZO MILIONE DI EURO , oggetto di Plurime denunce alla corte dei conti fatte dal sottoscritto negli anni , ovviamente inascoltate ed oggi questo è il risultato .CLARA SPA , ha aumentato le tariffe del 4% circa come da delibera del consiglio comunale di cento nr. 32 e 33 del 27 aprile 2023 , la consigliera LUPPINO , nominata dal ex sindaco TOSELLI è scaduta in giugno 2023 .FONDAZIONE TEATRO BORGATTI .Sul teatro abbiamo già scritto , sostanzialmente il COMUNE sostiene integralmente dal punto di vista finanziario le attività teatrali , CARNEVALE compreso . Basti ricordare che il bilancio preventivo 2023 2024 2025 della fondazione teatro BORGATTI approvato con gaudente unanimità dalla maggioranza vede contributi del COMUNE per un totale di 2.430.000€ ( !!) ovvero 890.000€ per l’anno 2023 e 770.000€ annui rispettivamente per il 2024 e 2025 .RIFLESSIONI.LPC era moderatamente positiva sulla così detta nuova gestione della città . Ora non più, le scelte amministrative e politiche effettuate fino ad oggi non ci pare vadano nella direzione venduta in campagna elettorale .Non c’è audacia , non c’è felicità , non c’è pluralità . Anzi , c’è un conformismo allarmante ed una omologazione al potere locale ancora più preoccupante. Nessuna parola finora spesa per i 10.000 piccoli azionisti della ex CRCento spa tre quarti dei quali cittadini del nostro territorio che hanno perso L’85% dei loro risparmi investiti in azioni della cessata . Assorbita dai reggiani a cui chiediamo il permesso per presentare il carnevale e i quadri del GUERCINO che gli abbiamo regalato .IO NON CI STO MARCO MATTARELLI PRESIDENTE LIBERTÀ PER CENTO PRESIDENTE COMITATO VERSO ITALEXIT

Mi piace: Mi piace Caricamento...