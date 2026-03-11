LIBERTÀ PER CENTO: QUO VADO ? Dove va la città del silenzio ?

Finita la solita sbornia carnevalesca costata alle tasche dei cittadini 382.000 euro di tasse versate dal comune alla fondazione teatro compresi nei contributi annui di 800.000 euro , affrontiamo il periodo pasquale di quaresima .

C’È UNA RINASCITA IN CITTÀ ?

avremo finalmente altri 180 appartamenti nuovi a 3000€/mq nella zona ex Sim Bianca che daranno un impulso straordinario allo sviluppo economico ed al miglioramento della qualità della vita in centro , aggiungendo oltre 1200 auto in transito giornaliero come conferma ARPAE.

Avremo altresì un impulso notevole dal ragguardevole bilancio previsionale triennale 2026-2028 recentemente approvato dalla giunta ACCORSI con il voto di astensione dei due consiglieri di “ orgoglio centese “ assicurato dai seguenti solidi NUMERI :

IL COMUNE ha ENTRATE proprie da tasse e contributi sottratti ai cittadini per 18,3 milioni :

IMU : circa 10 milioni ;

ADDIZIONALE IRPEF: 4,5 milioni ;

fondi perequativo statale 3,8 milioni

Senza dimenticare fra le entrate le MULTE e le violazione del codice della strada (754.000€ ) per un totale di oltre 930.000€ totali ulteriormente sottratti ai già ultra vessati cittadini .

USCITE correnti medie per 32 milioni

un accantonamento al fondo CONTENZIOSO DI 0LTRE 1 MILIONE

Siamo l’unica città terremotata che a distanza di 14 anni ha ancora IL PALAZZO MUNICIPALE terremotato e paga circa 180.000 euro di affitti ai privati per gli uffici comunali facendo quindi girare l’economia che ovviamente ringrazia .

In attesa di leggere il bilancio consolidato 2025 ricordiamo che

IL Bilancio consolidato 2024 della città vanta 173 MILIONI DI PATRIMONIO INTOCCABILE e 40 MILIONI DI DEBITI frutto di decenni di gestioni sgangherate che sono invece DA PAGARE.

In compenso abbiamo però strutture pubbliche e servizi di prim’ordine a disposizione dei tartassati cittadini : parcheggi in abbondanza , verde e parchi ben curati , un palazzetto a disposizione dei cittadini e delle scuole , un piano del traffico moderno ed una viabilità di altissimo livello che ci collega agevolmente in qualche ora con FE , BO , MO , servizi pubblici moderni , efficienti e veramente friendly, una sicurezza avvolgente , Una città moderna , pulita , efficiente.

I FATTI EVIDENZIANO ALTRO .

C’è una amministrazione che non vede quella audacia , quel coraggio visionario atteso da un giovane sindaco ma invece una omologazione sconfortante ai canoni ormai OBSOLETI imposti dagli ottusi e prepotenti poteri forti locali e dalla politica partitica .

Ancora più disarticolante la situazione della POLITICA locale .

Ci piacerebbe vedere meno standardizzazione negli attori odierni . Vorremmo sapere come gestiranno realmente i SOLDI dei contribuenti .

Vorremmo sapere le priorità e le VISIONI per il prossimo futuro che certamente non sarà facile data la condizione della finanza pubblica sempre più restrittiva .

Ci piacerebbe che il “ panem et circenses “ non fosse una strategia diffusa , visti i posti di lavoro persi in questi ultimi 5 anni e la perdita di peso economico e finanziario della città .

Ci piacerebbe sapere fin da ORA chi saranno i candidati SINDACI e non assistere ai soliti squallidi , triti e ritriti giochini di parte , ormai non solo ridicoli ma offensivi della intelligenza pubblica .

DOVREBBE RICANDIDARSI LIBERTÀ PER CENTO ?

Nel lontano 2016 LPC si presentò tre mesi prima della scadenza elettorale , con un programma preciso , scritto e pubblicato in ufficio elettorale : ECONOMIA – SICUREZZA – AMBIENTE .

Invitiamo alla CHIAREZZA, alla TRASPARENZA , alla CORRETTEZZA INTELLETTUALE degli attori in campo . La complessità odierna e la difficoltà che vivono la maggioranza dei cittadini non permette più a chi fa POLITICA di praticare tatticismi astrusi , ridicoli , oltraggiosi e sostanzialmente inutili .

MARCO MATTARELLI

PRESIDENTE

LIBERTÀ PER CENTO

