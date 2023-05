LIBERTÀ PER CENTO – SU EUROVITA NON CREDIAMO AI MANAGER – VOGLIAMO UNA TUTELA REALE DEI RISPARMIATORI COINVOLTI IN CITTÀ !

Dopo il nostro allarme lanciato in febbraio letto da oltre 15.000 persone sui vari mezzi di informazione , primi in provincia e soli in città , chiamiamo i cittadini clienti ex CRCento spa ora CREDEM in una pubblica assemblea il 31.5.2023 ore 18 presso il centro sociale Ugo bassi via Ugo bassi 49 a Cento .Preannuncio che a questo evento ne seguirà uno analogo in FERRARA città di cui a breve daremo conto .Il risparmio è una materia tutelata dalla costituzione italiana all’articolo 47 ed è ora che la finanza sia all’altezza della fiducia riposta dai cittadini non al servizio dei managerssssss per i loro progetti di arricchimento e carriera personali .Diciamo basta alla distruzione di valore effettuata a danno dei risparmiatori e dei piccoli azionisti . In qualità di presidente della associazione dei piccoli azionisti cessata con la scomparsa della CRCento spa fusa nella controversa operazione con CREDEM , ora responsabile verso i clienti , da uomo pubblico locale, già consigliere comunale capogruppo per dieci anni dal 2011 al 2021 , dico a gran voce nel ovvio silenzio della politica TUTTA : IO NON CI STO ! MARCO MATTARELLI PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LIBERTÀ PER CENTO

