Marzo è per il liceo Cevolani un mese ricco di eventi che coinvolgono in particolare il dipartimento di lingue e quello di diritto ed educazione civica. Il maggiore dei carabinieri di Cento ed due avvocati penalisti, infatti, hanno tenuto alcune lezioni ai ragazzi del triennio del corso di scienze umane su temi quanto mai attuali: l’uso corretto dei social, le varie forme di cyber-crimine, con particolare attenzione ai reati che possono subire o in cui possono incorrere i giovani; ma anche il diritto famiglia, con lo spinoso tema degli abusi educativi; la tutela e i diritti degli animali. Il maggiore dei Carabinieri ha poi illustrato ai ragazzi i numerosi compiti svolti dall’Arma a servizio della comunità. Per quanto riguarda le lingue, invece, continua, ormai da quattro anni, la collaborazione con l’Università di Greenwich, i cui i laureandi, per una settimana, hanno impartito ai nostri scolari del quarto anno lezioni di inglese secondo il modello della full immersion, simulando situazioni e conversazioni di vita quotidiana; professori e laureandi sono stati ospiti di diverse famiglie di studenti della scuola, che si sono rese disponibili generosamente per questo servizio. Gli scolari stessi non hanno mancato di ricambiare la gentile disponibilità dell’università di Greenwich accompagnando i docenti in una visita guidata alla città di Cento ed in particolare alla pinacoteca recentemente restaurata.

