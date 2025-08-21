LIDI (FE). Minorenne trovato con uno spray urticante: denunciato dai Carabinieri.

Lo scorso week-end, nell’ambito dei serrati controlli ferragostani del litorale, i Carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno denunciato un minorenne trovato in possesso di uno spray al peperoncino. La vicenda sarebbe iniziata da una segnalata lite tra due soggetti maggiorenni all’esterno di un locale a Lido di Spina, nella quale uno dei due contendenti avrebbe spruzzato dello spray urticante all’indirizzo dell’altro. I militari intervenuti, dopo aver sedato la lite e identificato le parti, si sono messi alla ricerca dello spray, che tuttavia è stato trovato nella disponibilità di un terzo soggetto minorenne trovato nei paraggi. L’oggetto è stato immediatamente sequestrato ed il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i minorenni felsinea, per l’ipotesi di reato di possesso di oggetti atti ad offendere.

Tuttavia i Carabinieri lagunari stanno svolgendo ulteriori approfondimenti per la ricostruzione della vicenda e per verificare, inoltre, se lo spray sia stato utilizzato per altre aggressioni segnalate.

