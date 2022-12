LIDO DEGLI ESTENSI: dagli arresti domiciliari continua a perseguitare la vittima, arrestato dai Carabinieri

Perseguitava la ex fidanzata dall’inverno dello scorso anno e, a seguito dei numerosi interventi dei Carabinieri di Comacchio e delle denunce per stalking presentate dalla donna, un 50enne di origini campane da tempo trasferitosi sul litorale comacchiese era stato dapprima destinatario del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e quindi – dall’agosto scorso – agli arresti domiciliari. Tuttavia, nonostante si trovasse da mesi ai domiciliari, il 50enne ha continuato a stalkerizzare la vittima con continue chiamate e messaggi sui social anche ricorrendo a false identità ed il Tribunale di Ferrara, su richiesta dei Carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi, ha quindi aggravato la misura cautelare alla quale era sottoposto con la custodia cautelare in carcere. Nel pomeriggio odierno l’uomo è pertanto tradotto presso la Casa Circondariale di Ferrara.

