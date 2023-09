LIDO DEGLI ESTENSI: fornisce false generalità ai Carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi, arrestata donna cinquantenne

Nella tarda mattinata del 22 settembre i Carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi, durante una normale pattuglia, hanno notato sul marciapiede di una delle vie cittadine due donne straniere ed hanno deciso di identificarle a causa del loro atteggiamento sospetto.

Entrambe senza documenti e dichiaratesi domiciliate a Milano, sono state accompagnate in caserma per essere compiutamente identificate. Una delle due ha però fornito ai militari delle generalità false e pertanto è stata tratta in arresto per il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità personale.

La donna arrestata, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata immediatamente liberata non dovendosi richiedere nei suoi confronti misure cautelari.

Alla seconda, in quanto clandestina, è stato notificato un provvedimento di espulsione con intimazione di lasciare il territorio italiano entro sette giorni.

