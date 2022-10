LIDO DEGLI ESTENSI: Sorpreso con stupefacenti e contanti, arrestato dai CC

La sera di lunedì 10 ottobre 2022 i Carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi (FE), nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, procedevano al controllo e alla perquisizione di una persona sospetta. L’uomo, V.P., 34 enne comacchiese, veniva trovato in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente, per cui i militari procedevano in rapida successione anche alla perquisizione della sua abitazione sul litorale, rinvenendo oltre a 10 grammi di hashish e 16 di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze, nonché 11.500 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio. I Carabinieri, a seguito del sequestro di tutto il materiale e del contante rinvenuto, procedevano all’arresto del comacchiese il quale, dopo le formalità di rito, su disposizione della autorità giudiziaria, veniva rimesso in libertà in attesa del processo che si terrà presso il Tribunale estense con rito ordinario.

