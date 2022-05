LIDO DEGLI ESTENSI: TRATTO IN ARRESTO UN 52ENNE SENEGALESE

DURANTE I SERVIZI DI PREVENZIONE DEI REATI ATTUATI DAI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE, I MILITARI DELLA STAZIONE DI LIDO DEGLI ESTENSI, NEL POMERIGGIO ODIERNO, HANNO RINTRACCIATO E TRATTO IN ARRESTO UN 52ENNE SENEGALESE – DOMICILIATO NELLA ZONA LITORANEA – SOTTOPONENDOLO AGLI ARRESTI DOMICILIARI. IL PROVVEDIMENTO E’ SCATTATO IN ESECUZIONE DI UN ORDINE DI CARCERAZIONE EMESSO DALLA CORTE D’APPELLO DI ROMA PER L’ESPIAZIONE DI UN RESIDUO DI PENA DI 3 MESI DI RECLUSIONE, RELATIVO ALLA CONDANNA PER IL REATO DI INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI, POSTO IN ESSERE NEL 2013.

