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LIDO DEGLI ESTENSI: TRATTO IN ARRESTO UN 52ENNE SENEGALESE

DiComando Carabinieri

Mag 19, 2022
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DURANTE I SERVIZI DI PREVENZIONE DEI REATI ATTUATI DAI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE, I MILITARI DELLA STAZIONE DI LIDO DEGLI ESTENSI, NEL POMERIGGIO ODIERNO, HANNO RINTRACCIATO E  TRATTO IN ARRESTO UN 52ENNE SENEGALESE – DOMICILIATO NELLA ZONA LITORANEA – SOTTOPONENDOLO AGLI ARRESTI DOMICILIARI. IL PROVVEDIMENTO E’ SCATTATO IN ESECUZIONE DI UN ORDINE DI CARCERAZIONE EMESSO DALLA CORTE D’APPELLO DI ROMA PER L’ESPIAZIONE DI UN RESIDUO DI PENA DI 3 MESI DI RECLUSIONE, RELATIVO ALLA CONDANNA PER IL REATO DI INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI, POSTO IN ESSERE NEL 2013.

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