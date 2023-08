Lido delle Nazioni: Comacchiese aggredito e ferito con un vetro, due minori denunciati

Alle prime luci dell’alba di domenica 23 luglio scorso, a seguito di diverse chiamate giunte al 112, i Carabinieri della Compagnia di Comacchio sono intervenuti su lungomare Italia di Lido delle Nazioni, dove un quarantenne comacchiese era stato poco prima ferito con un oggetto in vetro, verosimilmente un bicchiere o una bottiglia rotta, al collo ed alla nuca, perdendo copiosamente sangue. L’uomo, subito trasportato in ospedale, pur non versando in pericolo di vita, veniva dimesso il giorno seguente con una prognosi di dodici giorni per le lesioni riportate.

Le indagini, subito avviate dal Posto Fisso stagionale di Lido delle Nazioni supportato dal Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia, consentivano, anche grazie alle testimonianze raccolte ed alla descrizione dell’aggressore fornita dalla vittima, di individuare un sedicenne straniero, il quale è stato deferito per il reato di lesioni aggravate.

All’origine dell’aggressione, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, vi sarebbe un litigio scaturito per futili motivi avvenuto alla presenza della fidanzata coetanea del giovane. La ragazza, è stata a sua volta deferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Bologna per favoreggiamento personale, perché sentita nell’immediatezza dei fatti aveva omesso di indicare la presenza del ragazzo sul luogo del reato, ostacolando le indagini a suo carico.

