Lido delle Nazioni: Rissa nella notte, un ferito

Verso le ore 02:00 di questa mattina, in località Lido delle Nazioni, i Carabinieri della Compagnia di Comacchio sono intervenuti nel Lungomare Italia, nell’area compresa tra gli stabilimenti “Chalet del Mare” e “Bagno Cristallo”, ove era stata segnalata una rissa. Sul posto i militari constatavano un consistente assembramento di persone, verosimilmente connesso al deflusso dei partecipanti ad un evento danzante organizzato dallo stabilimento “Chalet del Mare”, e che un giovane aveva riportato una live ferita al capo (per la quale è stato trasportato a mezzo 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta) probabilmente causata da un oggetto contundente. Sono in corso accertamenti da parte degli stessi Carabinieri al fine di ricostruire esattamente l’accaduto.

