LIDO DI VOLANO: finisce in carcere una giovane ventiquattrenne per reiterate violazioni all’obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna

Nella serata del 13 giugno scorso i Carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi hanno rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, una ventiquattrenne domiciliata a Lido di Volano.

La donna, la quale era sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Comacchio, con permanenza domiciliare dalle ore 21:00 alle ore 07:00, poiché indagata del reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso nell’aprile scorso in danno di militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Comacchio e detenzione di stupefacenti commesso nel novembre 2022, nelle ultime settimane si era resa protagonista di numerose violazioni allontanandosi anche per giorni dal proprio domicilio tanto da indurre i familiari ad allertare i Carabinieri temendo una scomparsa.

I giudici della Corte d’Appello di Bologna, a fronte delle numerose segnalazioni dei militari delle Stazioni di Porto Garibaldi e Comacchio, hanno così disposto la custodia in carcere temendo la possibile reiterazione dei reati.

Al termine delle procedure, l’arrestata è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Bologna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

