LIONS CENTO: screening del diabete in Piazza a Guercino

Torna l’impegno del LIONS Club Cento sul territorio e si riparte da una importante iniziativa che porterà lo screening del diabete in Piazza a Cento in occasione del settembre Centese, dove ospiti dello stand AUSL di Ferrara il giorno 8 settembre dalle ore 18 alle ore 22 medici volontari LIONS e personale sanitario della AUSL di Ferrara saranno gratuitamente a disposizione della popolazione per la prevenzione e lo screening del diabete con esami strumentali (determinazione della glicemia capillare e misurazione della pressione arteriosa ) e raccolta di questionari clinico-anamnestici finalizzati alla diagnosi precoce e alla prevenzione del diabete.

Ad ogni cittadino che accederà allo screening verrà data la possibilità di ottenere una stima del proprio rischio individuale di sviluppare il diabete negli anni futuri sulla base del punteggio ottenuto nel questionario anamnestico, mentre la glicemia capillare consentirà di scoprire eventuali condizioni di iperglicemia misconosciute, che indirizzeranno il soggetto ad eseguire ulteriori approfondimenti diagnostici con il proprio Medico Curante.

Di qui pertanto l’invito a tutta la popolazione ad aderire numerosi a questa importante iniziativa offerta dalla AUSL di Ferrara e alla quale il LIONS Cento fornirà la collaborazione gratuita dei propri soci.

