L’ISTITUTO COMPRENSIVO “IL GUERCINO” APPRODA A BRUXELLES

In occasione della conferenza annuale eTwinning tenutasi a Bruxelles il 23-25 ottobre 2025, l’istituto comprensivo Il Guercino di Cento ha ricevuto il massimo riconoscimento in un progetto di gemellaggio europeo eTwinning per il progetto Podcast.us in collaborazione con la scuola polacca Szkoła Podstawowa e la Escola LA FARIGOLA di Barcellona, Spagna. I ragazzi dell’ex classe 3E hanno vinto il Premio Europeo eTwinning dando la loro voce ad una serie di podcast sugli interessi, sport e attività del tempo libero. E’ stato il prodotto finale di un lavoro di collaborazione in gruppi internazionali, partner europei. Il premio è stato consegnato alla professoressa Susanna Fogli, coordinatrice italiana del progetto, ed alle college. Ha consegnato il premio ai docenti vincitori nelle varie categorie, Normunds Popens, direttore generale della Commissione Europea per l’istruzione, i giovani, lo sport e la cultura. Durante i tre giorni di Conferenza, le docenti hanno illustrato il progetto ai colleghi provenienti da ogni parte d’Europa, in un workshop interattivo, in cui ognuno ha potuto mettere in pratica alcuni strumenti tecnologici usati per realizzare i vari materiali del progetto. L’Italia è stata premiata per due soli progetti. L’istituto promuove da anni i progetti e-twinning e, grazie all’attività della prof.ssa Fogli, che ha conosciuto questa importante realtà e opportunità grazie ai suggerimenti della dirigente prof.ssa Tassinari Anna, ha già ricevuto diverse certificazioni. Quest’ultima esperienza ha unito i valori di cittadinanza attiva e di cooperazione, in cui è emersa l’idea di una scuola inclusiva, innovativa, europea, digitale e collaborativa, valori che l’istituto comprensivo Il Guercino ha sempre considerato importanti

