L’istituto comprensivo Il Guercino di Cento si aggiudica il Premio Europeo eTwinning 2025

La scuola secondaria Il Guercino ottiene Premio europeo eTwinning 2025 nella categoria “7-11 anni” con il progetto “Podcast.us” in partenariato con docenti e scuole di Polonia e Spagna. Trattasi del massimo riconoscimento annuale previsto per i risultati della didattica collaborativa della community eTwinng. Dopo una selezione di 1200 progetti, solo 2 docenti di 2 istituti italiani hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento europeo per il lavoro svolto in eTwinning, una delle quali è la docente Susanna Fogli dell’IC “Il Guercino” che parteciperà in presenza alla Conferenza Annuale eTwinning che si terrà a Bruxelles dal 23 al 25 ottobre prossimo.

E-Twinning è la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra le scuole, nata nel 2005 attualmente inserita nel programma Erasmus+2021-27. E’ un mezzo per aprirsi ad una didattica innovativa, di scambio e collaborazione in un contesto multiculturale e con numerose opportunità di formazione e riconoscimento internazionale. Grande la soddisfazione all’interno dell’istituto comprensivo. “Ho conosciuto la piattaforma quando ero un’insegnante – riferisce la dirigente Tassinari Anna- e l’ho utilizzata per i primi gemellaggi virtuali. La prof.ssa Fogli ha seguito i miei consigli di continuare questa strada e sono orgogliosa dei risultati da lei ottenuti”. Da parte sua, la prof.ssa Fogli con entusiasmo racconta di tutti i progetti realizzati in questi anni e della partecipazione dei ragazzi: il progetto “Podcast.us” è uno dei tanti. “Continuerò su questa strada perché vedo i grandi risultati in termini di miglioramento delle competenze e di apertura culturale che i ragazzi hanno”. La partecipazione alla conferenza annuale in autunno a Bruxelles sarà sicuramente un’altra grande opportunità per questa comunità scolastica.

