L’ISTITUTO COMPRENSIVO “IL GUERCINO” INCONTRA L’AUTORE NICOLA LUCCHI

Nell’era del digitale sta riemergendo l’importanza della lettura e, all’interno di un’ampia progettazione che vede al centro la motivazione alla lettura da parte dei pre-adolescenti, l’incontro con l’autore Nicola Lucchi, autore di libri per adulti e per ragazzi, sceneggiatore per il cinema e la televisione. Ha vissuto sette anni a Los Angeles, città che ama e nella quale si reca spesso per lavoro, ma torna costantemente nella sua Val Camonica è ormai un impegno annuale per la scuola. L’autore ha vissuto sette anni a Los Angeles dove ancora torna per lavoro, ma le sue radici sono in Val Camonica dove la sua trilogia è ambientata.

Tre parole chiave per immergersi nella lettura della trilogia di Daniel Ghost: emarginazione, trasformazione e ricerca della propria identità. Ecco come l’autore Nicola Lucchi ha voluto riassumere i tre libri fantasy mistery che stamattina ha presentato ad alcune classi della secondaria di primo grado, accompagnato dalle domande del gruppo di lettura che in questo ultimo mese si è dedicato agli strambi personaggi della saga. Attraverso la lettura di questa originalissima saga ambientata in Val Camonica, appunto, nella Valle dei Segni, ci si approccia alla mitologia e alle leggende camune.

L’autore ha fatto rivivere alcune leggende popolari e svelato palcuni trucchi del mestiere dello scrittore. L’incontro, presentato dalla dirigente Anna Tassinari e moderato dalla prof.ssa Veronica Gavioli ha riscosso un grande successo tra i presenti.

