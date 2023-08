Lo Sbaracco a CENTO – sabato 2 settembre (da mattina a sera)

Torna il consueto ed atteso Sbaracco di Cento: sabato 2 settembre – per l’intera giornata e fino a sera – nella città del Guercino si svolgerà lo Sbaracco di fine estate dove le occasioni e gli affari per unire qualità e convenienza certamente non mancheranno. Una giornata che ha il sapore dello shopping di eccellenza. “Evento atteso sia dagli operatori quanto dai consumatori perché può rappresentare una boccata d’ossigeno, certamente in un momento non privo di difficoltà per il comparto. Si tratta dell’ennesima conferma della professionalità e dell’entusiasmo dei nostri operatori commerciali comunque impegnati nella promozione del centro storico che ha un valore aggiunto sociale oltre che economico” commenta Silvia Pedriali, presidente della locale delegazione Ascom Confcommercio. L’evento vede il coinvolgimento del Comitato Commercianti “Cento in Vetrina” con il patrocino del Comune di Cento ed ha il supporto di Ascom e di Delphi International.

